Pass vaccinale: l'autocertificazione per gli spostamenti tra regioni. Ultime ipotesi (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi il Comitato tecnico scientifico si riunisce e tra gli argomenti all'ordine del giorno anche una delle novità più importanti annunciate dal premier Mario Draghi: il Pass che ci consentirà gli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi il Comitato tecnico scientifico si riunisce e tra gli argomenti all'ordine del giorno anche una delle novità più importanti annunciate dal premier Mario Draghi: ilche ci consentirà gli ...

Advertising

DSantanche : Alessio D'Amato, assessore Regione Lazio rigorosamente Pd, ha la brillante idea: accesso ai locali solo ai… - MediasetTgcom24 : Il pass vaccinale: le ipotesi in via di definizione #Covid - NicolaPorro : Tutti i paradossi della linea della sinistra, che se ne frega degli esercenti in ginocchio, tifa per gli sbarchi, m… - Efesto51 : @LaVeritaWeb Il pass vaccinale costituirà l'inizio di un altro periodo di terrore e questo solo in pochi lo denunci… - FelipeKarmelo : RT @RibModerato: Taaaaaac Volevi riconquistare la libertà con un tampone? Il 'Green pass' diventerà pass vaccinale 0,1 secondi dopo che lo… -