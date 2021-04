Pass e tampone 48 ore, Burioni: “Come profilattico 2 giorni prima del sesso” (Di martedì 20 aprile 2021) “Leggo che si consentirebbe libertà a chi ha un tampone negativo nelle 48 ore precedenti per prevenire il Covid. E’ Come consentire rapporti sessuali non protetti a chi si è infilato un profilattico nelle 48 ore precedenti per prevenire l’Aids. Non ha alcun senso razionale”. Lo scrive Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando su Twitter le ipotesi di un Pass che consentirebbe gli spostamenti ai vaccinati, ai guariti da Covid e, appunto, a chi ha un tampone negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti. Ad avvalorare la tesi Burioni cita in un altro tweet un articolo del ‘Journal of Clinical Microbiology’: “122 marinai vengono imbarcati in un peschereccio dopo un tampone Pcr negativo. Nonostante questo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “Leggo che si consentirebbe libertà a chi ha unnegativo nelle 48 ore precedenti per prevenire il Covid. E’consentire rapporti sessuali non protetti a chi si è infilato unnelle 48 ore precedenti per prevenire l’Aids. Non ha alcun senso razionale”. Lo scrive Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando su Twitter le ipotesi di unche consentirebbe gli spostamenti ai vaccinati, ai guariti da Covid e, appunto, a chi ha unnegativo, effettuato nelle 48 ore precedenti. Ad avvalorare la tesicita in un altro tweet un articolo del ‘Journal of Clinical Microbiology’: “122 marinai vengono imbarcati in un peschereccio dopo unPcr negativo. Nonostante questo a ...

