Pasqualino | farmacista di 60 anni | muore di Covid I colleghi | ' Tanto dolore e rabbia'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasqualino farmacista

ilmessaggero.it

Che annuncia 'con profonda amarezza la scomparsa, a soli 60 anni, del collegaBriganti: è il ventinovesimocolpito in servizio dal coronavirus'. Poi spiega che Briganti 'ha ...È morto a causa del Covid ildi 60 anniBriganti , deceduto presso il San Camillo di Roma la mattina di venerdì 16 aprile. Si tratta del ventinovesimocolpito in servizio dal coronavirus. Lascia ...Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui. Ore 7.26 - India al collasso: 1,6 milioni casi in sette giorni Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati re ...Il Covid-19 ha mietuto un'altra vittima nella categoria: è comparso Pasqualino Briganti, farmacista informatore scientifico. A darne notizia è la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani che l ...