Parcheggia e lascia in folle: finisce con la Ferrari nel lago di Garda (Di martedì 20 aprile 2021) Ferrari nel lago: le immagini stanno facendo il giro del web. E' accaduto al lago di Garda. Ferrari finisce nel lago di Garda L'uomo, proprietario del veicolo, aveva Parcheggiato la supercar nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione (nel Bresciano), lasciandola però in folle, senza tirare il freno a mano né inserire una marcia.

