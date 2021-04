Papà Grillo, lo stupro presunto (Di martedì 20 aprile 2021) Spero che Grillo capisca l’essenza del #MeToo, il potente movimento di cultura e coscienza, una specie di grillismo dell’onestà-tà-tà trasportato nell’eros, che ha ficcato in una dimensione totalmente antigiuridica la questione dei rapporti sessuali (o anche solo di galanteria spinta) tra uomo e donna, meglio, tra maschio e femmina (con estensioni anche al dominio delle relazioni omosessuali). Nel suo video reso pubblico ieri il comico genovese e fondatore del partito di maggioranza relativa alle ultime elezioni politiche, parlando da padre, si infuria perché, dice, se non hanno arrestato suo figlio e i suoi amici, se da due anni gli “stupratori seriali” sono a piede libero mentre s’avanza una procedura di accertamento complicata, vuol dire che hanno pensato, gli inquirenti, che nella denuncia di violenza contro quei quattro diciannovenni in vacanza a Porto Cervo, con ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Spero checapisca l’essenza del #MeToo, il potente movimento di cultura e coscienza, una specie di grillismo dell’onestà-tà-tà trasportato nell’eros, che ha ficcato in una dimensione totalmente antigiuridica la questione dei rapporti sessuali (o anche solo di galanteria spinta) tra uomo e donna, meglio, tra maschio e femmina (con estensioni anche al dominio delle relazioni omosessuali). Nel suo video reso pubblico ieri il comico genovese e fondatore del partito di maggioranza relativa alle ultime elezioni politiche, parlando da padre, si infuria perché, dice, se non hanno arrestato suo figlio e i suoi amici, se da due anni gli “stupratori seriali” sono a piede libero mentre s’avanza una procedura di accertamento complicata, vuol dire che hanno pensato, gli inquirenti, che nella denuncia di violenza contro quei quattro diciannovenni in vacanza a Porto Cervo, con ...

