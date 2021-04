Paolo Bonolis e lo scontro con Paola Barale: “Non tornare” | La risposta della showgirl è agghiacciante (Di martedì 20 aprile 2021) “Avanti un altro”: ecco la la lite tra l’amatissimo conduttore Paolo Bonolis e la bella e simpatica Paola Barale. Vediamo che è successo Paola Barale e Paolo BonolisDurante la scoppiettante puntata di “Avanti un altro” di ieri sera il pubblico ha potuto assistere ad un delizioso siparietto tra il padrone di casa Paolo Bonolis e l’ospite inatteso Paola Barale. Il programma è ormai entrato anche la sera, nel palinsesto televisivo, ed ogni lunedì va in onda in prima serata. A fare gli onori di casa ci sono sempre i mitici Bonolis-Laurenti: la coppia che scoppia. I due presentatori si sono circondati di ospiti che intrattengono il pubblico a casa con ... Leggi su kronic (Di martedì 20 aprile 2021) “Avanti un altro”: ecco la la lite tra l’amatissimo conduttoree la bella e simpatica. Vediamo che è successoDurante la scoppiettante puntata di “Avanti un altro” di ieri sera il pubblico ha potuto assistere ad un delizioso siparietto tra il padrone di casae l’ospite inatteso. Il programma è ormai entrato anche la sera, nel palinsesto televisivo, ed ogni lunedì va in onda in prima serata. A fare gli onori di casa ci sono sempre i mitici-Laurenti: la coppia che scoppia. I due presentatori si sono circondati di ospiti che intrattengono il pubblico a casa con ...

