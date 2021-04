Palermo, professore si benda durante la lezione in dad: “Vi voglio soltanto ascoltare. Se ve la sentite, accendete la videocamera” (Di martedì 20 aprile 2021) Si è bendato per fare superare imbarazzi e incertezze ai suoi studenti che non si collegavano in dad. Protagonista un docente palermitano, Francesco Carnevale, che insegna in un corso di formazione professionale della Regione Siciliana per estetiste. In tempo di Covid i laboratori sono in presenza, mentre le materie letterarie sono in dad. Uno strumento che molte allieve non utilizzavano chi per vergogna nei confronti del contesto in cui vive, chi per insicurezza. Il professore di italiano, storia e geografia ha provato a far superare le incertezze delle alunne con un esperimento. Si è bendato gli occhi e ha chiesto ai ragazzi di accendere la webcam e parlare. Lui ascoltava solo le loro parole. Uno dietro l’altro appaiono i volti delle ragazze, principalmente dei quartieri Brancaccio e Sperone, che frequentano i corsi triennali di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Si èto per fare superare imbarazzi e incertezze ai suoi studenti che non si collegavano in dad. Protagonista un docente palermitano, Francesco Carnevale, che insegna in un corso di formazione professionale della Regione Siciliana per estetiste. In tempo di Covid i laboratori sono in presenza, mentre le materie letterarie sono in dad. Uno strumento che molte allieve non utilizzavano chi per vergogna nei confronti del contesto in cui vive, chi per insicurezza. Ildi italiano, storia e geografia ha provato a far superare le incertezze delle alunne con un esperimento. Si èto gli occhi e ha chiesto ai ragazzi di accendere la webcam e parlare. Lui ascoltava solo le loro parole. Uno dietro l’altro appaiono i volti delle ragazze, principalmente dei quartieri Brancaccio e Sperone, che frequentano i corsi triennali di ...

