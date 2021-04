Palermo | la fiera degli sprechi | troppe rimonte subite e 17 punti gettati al vento I cambi di Bari e i rimpianti playoff

(Di martedì 20 aprile 2021) Ladeie delle occasioni mancate.Iltesse egregiamente la sua tela per poi disfarla inopinatamente. Restando spesso con un pugno di mosche tra le mani.Scenario che si è già ripetutovolte in questa travagliata e deludente stagione calcistica. Vittorie potenzialmente edificate con apprezzabili porzioni di partita vanificate da una infelice gestione del risultato e dell'inerzia della gara.da situazioni di vantaggio nell'ultimo scorcio di match, originate da ingenuità ed errori spesso marchiani. Topiche inammissibili per una squadra che nutre sostanziali ambizioni di vertice. Amnesie reiterate, vezzo classico di chi non riesce a far tesoro delle esperienze avverse traendo beneficio dai propri sbagli.Questo il tema dominanye ...

