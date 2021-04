Palermo, il presidente Mirri contro la Superlega: «Mortificazione di tutti i valori calcistici» (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Palermo Dario Mirri si è schierato fortemente contro la Superlega Anche nelle categorie minori fa rumore la nascita della Superlega. A schierarsi fortemente contro la nuova competizione è stato, parlando a La Repubblica, il presidente del Palermo Dario Mirri. «Non potrei sentirmi più lontano da una proposta simile. La trovo una Mortificazione di tutti i valori in cui ciascun appassionato di calcio, prima che tifoso o presidente, ha sempre creduto. Solo chi non sente il peso morale di una responsabilità collettiva può portare avanti un’idea del genere. Il calcio vive di ambizioni, esautorare un traguardo, spogliandolo di fatto di tutto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) IldelDariosi è schierato fortementelaAnche nelle categorie minori fa rumore la nascita della. A schierarsi fortementela nuova competizione è stato, parlando a La Repubblica, ildelDario. «Non potrei sentirmi più lontano da una proposta simile. La trovo unadiin cui ciascun appassionato di calcio, prima che tifoso o, ha sempre creduto. Solo chi non sente il peso morale di una responsabilità collettiva può portare avanti un’idea del genere. Il calcio vive di ambizioni, esautorare un traguardo, spogliandolo di fatto di tutto ...

