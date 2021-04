Palermo | ansia e rimpianti | un nuovo positivo al Covid-19 e l’emergenza infortuni Stagione finita per Almici? I dettagli

(Di martedì 20 aprile 2021)senza pace.Neanche il tempo di smaltire la delusione per la rimonta subita a Bari nell'ultimo scorcio di match, che ha vanificato il doppio vantaggio acquisito e l'ottima prestazione dei primi settanta minuti al San Nicola, che in casa rosanero torna ad insinuarsi l'incubo-19.Il club ha comunicato ieri di aver riscontrato uncaso di positività tra i calciatori ed aver proceduto ad attivare il relativo protocollo di sicurezza: isolamento del soggetto, tamponi e test sierologici a tutto il gruppo squadra. Non c'è ufficialità in merito all'identità del giocatore che ha contratto il virus, ma comprensibile preoccupazione visto che si è allenato ed ha viaggiato con il resto della squadra. Il, come sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale, aveva recentemente colpito sia l'allenatore della ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, ansia e rimpianti: un nuovo positivo al Covid-19 e l'emergenza infortuni. Stagione finita per Almici? I d… - Mediagol : #Palermo, ansia e rimpianti: un nuovo positivo al Covid-19 e l'emergenza infortuni. Stagione finita per Almici? I d… - CRadicale : @DAVIDPARENZO @ansia_tw Ma a Palermo si mangia fuori a febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ansia

Mediagol.it

...per seguirle? Poi le squadre maggiori hanno tifosi in tutta Italia che aspettano conche arrivi la "loro squadra" ad incontrare quella dell'area in cui vivono: Genoa, Torino, Napoli,e ...... gli studenti, i genitori così come gli insegnanti e tutto il personale, attendono condi ... Milano, Napoli e" possano aumentare le corse dei mezzi di trasporto che portano studenti e ...Un'intervista a Lucilla Corveddu e Luisa Balsamo, operatrici del settore sportivo palermitano, per discutere gli effetti della chiusura degli impianti sportivi.Ragusa – Non è più solo Palermo a rischiare di essere "blindata" fin dopo il primo maggio: lo sviluppo esponenziale dei ricoveri nell’ultima settimana riguarda tutta la Sicilia, e anche i nuovi contag ...