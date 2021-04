Palermo, anche Mirri boccia la Superlega: “Mortificazione dei valori di un appassionato di calcio. Tifosi? Perdere il loro consenso…” (Di martedì 20 aprile 2021) Parola a Dario Mirri. Ormai da ieri è in atto un vera e propria scissione nel mondo del calcio, scosso a seguito della notizia relativa alla nascita della Superlega: fondata da 12 club del "Vecchio Continente", tra cui Juventus, Inter e Milan per l'Italia. Ad unirsi al coro dei "no" al progetto ufficializzato fra domenica 18 e lunedì 19 aprile è il presidente del Palermo, Dario Mirri, soffermatosi sullo spinoso argomento durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Repubblica".“Non potrei sentirmi più lontano da una proposta simile. La trovo una Mortificazione di tutti i valori in cui ciascun appassionato di calcio, prima che tifoso o presidente, ha sempre creduto. La storia di squadre come il Palermo è segnata ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Parola a Dario. Ormai da ieri è in atto un vera e propria scissione nel mondo del, scosso a seguito della notizia relativa alla nascita della: fondata da 12 club del "Vecchio Continente", tra cui Juventus, Inter e Milan per l'Italia. Ad unirsi al coro dei "no" al progetto ufficializzato fra domenica 18 e lunedì 19 aprile è il presidente del, Dario, soffermatosi sullo spinoso argomento durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Repubblica".“Non potrei sentirmi più lontano da una proposta simile. La trovo unadi tutti iin cui ciascundi, prima che tifoso o presidente, ha sempre creduto. La storia di squadre come ilè segnata ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo anche Catania, Tonucci: 'Spero di incontrare il Palermo ai playoff' ' Mi auguro di rincontrare il Palermo - afferma Tonucci - , ho una gran voglia di rivalsa visto che ... Anche l'Alessandria la vedo bella compatta, il Como ha fatto un bellissimo campionato' . In merito ...

Volare in parapendio in Sicilia grazie a Liveinup Il parapendio a Palermo Se si vuole invece prenotare un voucher per sorvolare la costa settentrionale dell'isola, si può optare per un volo in parapendio a Palermo . Anche in questo caso, i punti di ...

Covid: aeroporto Palermo, tamponi gratis anche per chi parte Agenzia ANSA Crisi politica a Palermo, Costumati lascia la poltrona di assessore, “Lo scontro poteva evitarsi” Secondo Consumati, lo scontro in giunta tra Italia viva e Orlando, poteva evitarsi. Il riferimento è il voto sul programma triennale delle Opere Pubbliche L'articolo Crisi politica a Palermo, Costumat ...

Controlli e perquisizioni allo Zen di Palermo: sequestrata droga e chiusa una taverna “fantasma” Non si attenua la pressione della Polizia di Stato allo “Zen 1” di Palermo, teatro nelle scorse settimane di una sparatoria che ne ha insanguinato le strade.

