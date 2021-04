Palazzo Chigi con vista Quirinale. Rischio conflitto d’interessi per SuperMario Draghi

(Di martedì 20 aprile 2021) Illustre Presidente del Consiglio Prof. Mario, sarebbe ora di chiarire alcuni fatti che sono stati completamente persi dinelle fasi del caotico, massiccio e inspiegabile attacco al governo che ha preceduto il suo esecutivo. Sulla inspiegabilità di quegli eventi ho le mie ider, ma non è questo il punto. Il quesito su cui lei dovrebbe fare chiarezza, per un obbligo morale e istituzionale, è il seguente: quali sono i suoi piani personali? È noto che da tempo lei viene indicato come il più autorevole candidato al, quando scadrà il mandato del Presidente Mattarella. Che lei nutra questa ambizione è più che legittimo. Ma non privo di conseguenze. Lei intende candidarsi o accettare una candidatura? Se sì, ne dobbiamo dedurre che il prossimo gennaio lei intende abbandonare la guida del governo, proprio in un momento ...

In parte la responsabilità è del mancato ospite diper la terza volta, perché si è ben guardato dal trattare temi che incidono sui potenziali aderenti, come il divieto per il terzo ...Dasi ribadisce per che sul cronoprogramma e sulle misure vale l impostazione, gi generosa, illustrata venerd dal premier Mario Draghi in conferenza stampa e ribadita da Speranza: In ...Draghi intende candidarsi a presidente della Repubblica? Vuole passare da Palazzo Chigi al Quirinale? E come intende arrivarci?Il fronte dei genitori non è affatto compatto. A poco più di un mese dalla chiusura dell’anno scolastico molti si chiedono se fosse veramente necessaria questa riapertura ...