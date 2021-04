Pagamento stipendi in contanti: una sanzione per ogni mensilità pagata (Di martedì 20 aprile 2021) Occhio al Pagamento degli stipendi in contanti. Come noto, l’art. 1, co. 910 della L. n. 205/2017 vieta – a decorrere dal 1° luglio 2018 – la possibilità di pagare lo stipendio ai dipendenti in contanti, senza l’utilizzo di mezzi tracciabili. Sul punto, è stato chiesto dall’INL l’opportunità di applicare l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 8 della L. n. 689/1981) al regime sanzionatorio previsto. Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la Nota n. 606 del 15 aprile 2021 – ha specificato che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981. Questo perché le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria. Al contempo, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 aprile 2021) Occhio aldegliin. Come noto, l’art. 1, co. 910 della L. n. 205/2017 vieta – a decorrere dal 1° luglio 2018 – la possibilità di pagare loo ai dipendenti in, senza l’utilizzo di mezzi tracciabili. Sul punto, è stato chiesto dall’INL l’opportunità di applicare l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 8 della L. n. 689/1981) al regime sanzionatorio previsto. Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la Nota n. 606 del 15 aprile 2021 – ha specificato che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981. Questo perché le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria. Al contempo, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla ...

Advertising

AlexBarbiero : @GraziaLombardi3 @LoreTheGoalie @RobertoRenga Inoltre un solo giorno di ritardo nel pagamento degli stipendi e la f… - leggen_dario5 : @mariodjskal @tomasonidiego Per stipendi arretrati si possono togliere punti (peccato che abbiano votato poche sett… - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: CEM – Croce Rossa, oggi il presidio in Regione Lazio. Fp #Cgil: “Fatture in pagamento a giorni, via libera al recupero… - cgil_fp : RT @fpcgilromalazio: CEM – Croce Rossa, oggi il presidio in Regione Lazio. Fp #Cgil: “Fatture in pagamento a giorni, via libera al recupero… - DeRuFrancesca : RT @fpcgilromalazio: CEM – Croce Rossa, oggi il presidio in Regione Lazio. Fp #Cgil: “Fatture in pagamento a giorni, via libera al recupero… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento stipendi Alitalia: dossier sul tavolo del premier Draghi. Si cerca, in fretta, una soluzione Intanto il fattore tempo pesa anche sulla vecchia Alitalia che con le casse quasi vuote da mesi, si trova a dover ritardare il pagamento degli stipendi ai quasi 11mila dipendenti. Chiarimenti sulla ...

Priolo - Senza stipendio da 10 mesi, dipendenti del centro accoglienza incrociano le braccia Stato di agitazione de i lavoratori del centro di accoglienza di via Prati a Priolo. È stato indetto dagli operatori sociali per mancato pagamento degli ultimi dieci stipendi ai 30 dipendenti del centro. Gestito dalla cooperativa Freedom e da qualche mese, da Officine sociali. 'Dopo vari contatti con la sindacalista Teresa Pintacorona, ...

Pagamento stipendi: per la tracciabilità non vale la parola del lavoratore Informazione Fiscale “Senza stipendi da due mesi”: operatori ecologici in agitazione a Naro Lamentano il mancato pagamento delle mensilità di febbraio e marzo e per questo da sabato scorso gli operatori ecologici di Naro hanno incrociato le braccia. “A breve convocherò i responsabili della d ...

Lamezia, gli pignorano i conti senza avvisarli: la vicenda arriva al prefetto La denuncia è dell’Associazione consumatori utenti Calabria. Si tratta dei tributi idrici dovuti alla Multiservizi ma le anomalie denunciate sono diverse ...

Intanto il fattore tempo pesa anche sulla vecchia Alitalia che con le casse quasi vuote da mesi, si trova a dover ritardare ildegliai quasi 11mila dipendenti. Chiarimenti sulla ...Stato di agitazione de i lavoratori del centro di accoglienza di via Prati a Priolo. È stato indetto dagli operatori sociali per mancatodegli ultimi dieciai 30 dipendenti del centro. Gestito dalla cooperativa Freedom e da qualche mese, da Officine sociali. 'Dopo vari contatti con la sindacalista Teresa Pintacorona, ...Lamentano il mancato pagamento delle mensilità di febbraio e marzo e per questo da sabato scorso gli operatori ecologici di Naro hanno incrociato le braccia. “A breve convocherò i responsabili della d ...La denuncia è dell’Associazione consumatori utenti Calabria. Si tratta dei tributi idrici dovuti alla Multiservizi ma le anomalie denunciate sono diverse ...