Oscar | Pausini | “Senza mia figlia | partenza per Los Angeles non facile”

(Di martedì 20 aprile 2021) Lauraè arrivata a Los, dove tra una settimana parteciperà alla cerimonia di consegna deglida candidata alla statuetta per la Migliore Canzone Originale per ‘Io sì (Seen)’, dal film di Edoardo Ponti ‘La vita davanti a sé’, interpretato da Sophia Loren. Ma la star italiana, che nella Notte deglisarà anche chiamata ad esibirsi insieme agli altri cantanti con cui si contende l’per eseguire il brano in gara, ha confessato al momento delladall’Italia tutto il suo dispiacere per non avere potuto portare in California anche laPaola, rimasta con i nonni. “Questo viaggio – ha scritto Laura su Facebook accanto ad una foto che la ritrae mano nella mano con la– purtroppo non lo possiamo vivere con la ...

Advertising

repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - SkyTG24 : Laura Pausini si esibirà alla cerimonia degli Oscar 2021 - RDS_official : Laura Pausini canterà la sua “Io sì” alla cerimonia degli Oscar ?? - solospettacolo : Oscar: Pausini scaramantica e battagliera a L.A. Italia Fest - LaStampa : Laura Pausini: “Agli Oscar con mia figlia, spero di poterla ispirare” -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar Pausini

Lauraè volata a Los Angeles per presenziare alla notte degliche potrebbe portarle un premio come miglior canzone originale. Su Instagram pubblica una foto con un fan d'eccezione Il conto ..."E' una grande responsabilità per me rappresentare l'Italia aglicon il film di Edoardo Ponti e la musica di Diane Warren", ha dichiarato Lauranella prima giornata di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival", promosso con il ministero ...Laura Pausini è arrivata a Los Angeles, dove tra una settimana parteciperà alla cerimonia di consegna degli Oscar da candidata alla statuetta per la Migliore Canzone Originale per 'Io sì (Seen)', dal ...La cantautrice racconta l’attesa della cerimonia dove è candidata con «Io sì» e si esibirà dal vivo: «Darò il meglio anche per Sofia Loren, la canzone è la sua stessa voce, è stata lei a scegliermi» ...