Oscar 2021: i partecipanti alla cerimonia non indosseranno le mascherine durante la diretta tv (Di martedì 20 aprile 2021) Domenica 25 aprile ci sarà la tanto attesa premiazione degli Oscar 2021 e l'Academy ha annunciato che i partecipanti alla cerimonia non dovranno indossare le mascherine durante la diretta tv. Come segnala Variety, la notizia è stata annunciata lunedì mattina durante un incontro Zoom con rappresentanti e nominati dell'Academy.

