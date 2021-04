Oroscopo Scorpione del giorno: previsioni del giorno 20/04/2021 (Di martedì 20 aprile 2021) In quanto Scorpione, ti piace stare per conto tuo, ma oggi non riuscirai a passare molto tempo da sola, perché la tua casa delle relazioni più strette verrà investita dall’energia di quattro pianeti entusiasti. Normalmente cerchi di avere il controllo della situazione e di essere tu a prendere le decisioni, ma questo transito ti inviterà a lasciare che gli altri prendano l’iniziativa e ti guidino in territori sconosciuti, che ti permetteranno di crescere. Se hai litigato con qualcuno, l’armonia di Venere ti aiuterà a risolvere il conflitto e a trovare la pace. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 aprile 2021) In quanto, ti piace stare per conto tuo, ma oggi non riuscirai a passare molto tempo da sola, perché la tua casa delle relazioni più strette verrà investita dall’energia di quattro pianeti entusiasti. Normalmente cerchi di avere il controllo della situazione e di essere tu a prendere le decisioni, ma questo transito ti inviterà a lasciare che gli altri prendano l’iniziativa e ti guidino in territori sconosciuti, che ti permetteranno di crescere. Se hai litigato con qualcuno, l’armonia di Venere ti aiuterà a risolvere il conflitto e a trovare la pace. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Martedì 20 aprile 2021 -… - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi, martedì 20 aprile 2021: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Scorpione_astro : 19/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - scorpionevf : #scorpione Oggi potreste avere la tentazione di fermarvi ad un passo dalla realizzazi... - Scorpione_astro : 19/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -