Oroscopo Gemelli del giorno | previsioni del giorno 20 04 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Grazie alla presenza di quattro pianeti piacevolmente accoccolati nella tua casa del riposo, da oggi le cose si calmeranno regalandoti un periodo di grande tranquillità, quindi prendi le distanze dal caos della vita di tutti i giorni e dedicati maggiormente a te stessa. Potresti aver bisogno di dormire un po’ di più, di meditare (e così rilassare il corpo e la mente), oppure di fare una piacevole passeggiata nella natura. In questo momento ti conviene limitarti a portare avanti dei progetti già avviati piuttosto che iniziarne di nuovi. Prendersi cura del tuo ambiente domestico creerà lo spazio per nuovi inizi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

