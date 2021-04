Oroscopo Capricorno, domani 21 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 20 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Una serie di transiti astrali decisamente favorevoli e positivi vi attende questo mercoledì, cari amici del Capricorno! Venere sarà il più forte degli astri ad illuminare la vostra strada nella giornata, promuovendo e accentuando la felicità delle coppie e il vostro slancio emotivo nei confronti del partner. Buoni propositi anche negli altri rapporti, personali e non, per questa giornata! Nettuno, invece, dovrebbe sostenere la vostra vita familiare, rendendo il vostro rapporto più intenso e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 21? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Una serie di transiti astrali decisamente favorevoli e positivi vi attende questo mercoledì, cari amici del! Venere sarà il più forte degli astri ad illuminare la vostra strada nella giornata, promuovendo e accentuando la felicità delle coppie e il vostro slancio emotivo nei confronti del partner. Buoni propositi anche negli altri rapporti, personali e non, per questa giornata! Nettuno, invece, dovrebbe sostenere la vostra vita familiare, rendendo il vostro rapporto più intenso e ...

