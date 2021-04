Orologi di lusso | le novità presentate a Watches and Wonders e molto altro

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 aprile 2021) È tempo di scoprire i nuovi lanci del mondo dell’orologeria. Anche perché Aprile è il mese diandla fiera mondiale di Ginevra, quest’anno digitale, dedicata allepiù lussuose del settore. Qui abbiamo raccolto qualcheche hanno presentato durante l’evento, e non solo. LEDAL MONDO DELL’OROLOGERIA BULGARI: Octo Finissimo Perpetual CalendarPer il settimo anno consecutivo, Bulgari ha battuto i record mondiali diultrasottili (spessore totale di soli 5,80 mm) e ultra complicati con il design italiano e le prestazioni meccaniche di Octo Finissimo, immagine di copertina. Che in questo 2021 è disponibile in due versioni: nella tipica interpretazione del titanio e in una versione in platino con bracciale in alligatore. Il proprietario di questi ...