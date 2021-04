Ora anche il calcio ha la sua Brexit (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Ha un bell'indignarsi Boris Johnson, di fronte alla secessione dal calcio continentale dei Dodici apostoli del pallone scissionista, ma questa roba è anche roba sua. Quella che si è aperta non è e non sarà la seconda guerra del calcio: sarà molto peggio. Il primo conflitto lo descrisse Kapuscinski e fu frutto di passione – esagerata, cieca, obnubilante – ma anche di senso di appartenenza, orgoglio onore nonchè hidalgissimo sentire di picaresca povertà. Nossignore, questa non è la Guerra del Football che contrappose Salvador a Honduras nel ‘69. Del calcio questa è la Brexit, e proprio perciò è più subdola e pericolosa: da una guerra combattuta a viso aperto esci con un trattato di pace, o almeno un armistizio. Col tempo puoi anche capire. Francesi e tedeschi, ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Ha un bell'indignarsi Boris Johnson, di fronte alla secessione dalcontinentale dei Dodici apostoli del pallone scissionista, ma questa roba èroba sua. Quella che si è aperta non è e non sarà la seconda guerra del: sarà molto peggio. Il primo conflitto lo descrisse Kapuscinski e fu frutto di passione – esagerata, cieca, obnubilante – madi senso di appartenenza, orgoglio onore nonchè hidalgissimo sentire di picaresca povertà. Nossignore, questa non è la Guerra del Football che contrappose Salvador a Honduras nel ‘69. Delquesta è la, e proprio perciò è più subdola e pericolosa: da una guerra combattuta a viso aperto esci con un trattato di pace, o almeno un armistizio. Col tempo puoicapire. Francesi e tedeschi, ...

Advertising

NaliOfficial : Vi è piaciuto il #105MiCasaLive? ?? Io mi sono divertita moltissimo a cantare e non vedo l'ora di farlo anche davan… - ZZiliani : Tradimento. Traditore. Si tratta proprio di questo, ha tenuto il piede in due scarpe, fingendo di fare gli interess… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A INIZIATA LA RIUNIONE IN LEGA PRESENTI ANCHE JUVENTUS, INTER, MILAN #SkySport #SerieA #Juventus… - nerazzurriamo2 : RT @InterCrisi: @il_Malpensante Le patenti di tifo anche no Piuttosto sarebbe ora di eliminare questa competizione vetusta quale la Champi… - ddaengagustd_ : @AleSuga95 @italianarmyfam_ @BTS_twt ora tutti nominerete bastianich e pure là c’è una spiegazione: è uno chef quin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Magaldi: ora Draghi cambi musica, sulla gestione Covid Come molti altri organi della stampa mainstream italiana - dice Magaldi, presentato erroneamente come esponente del Grande Oriente d'Italia - anche 'Report' pecca di superficialità, prestandosi a ...

Domenico Zurlo È un Beppe Grillo fuori di sé quello che ieri, in un Una versione, secondo Grillo, avvalorata anche dalla testimonianza della madre, Parvin Tadjik, che dormiva nell'appartamento accanto ma che non si è accorta di niente. Saranno i magistrati ora a ...

Ora anche il calcio ha la sua Brexit Yahoo Notizie Ora servono investimenti (...) Senza dover andare per forza a miglia di distanza in mete bellissime, ma alle quali non abbiamo tanto da invidiare. Ma manca il contorno. Perché se andiamo in Trentino o in Svizzera, abbiamo la ...

AstraZeneca, arrivate 430.000 dosi, ma le Regioni chiedono più vaccini. J&J, domani il verdetto Ema L'Italia supera virtualmente gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose, oltre un sesto della popolazione, e i 4,5 milioni anche con richiamo, ma la macchina delle Regioni inizia a ...

Come molti altri organi della stampa mainstream italiana - dice Magaldi, presentato erroneamente come esponente del Grande Oriente d'Italia -'Report' pecca di superficialità, prestandosi a ...Una versione, secondo Grillo, avvaloratadalla testimonianza della madre, Parvin Tadjik, che dormiva nell'appartamento accanto ma che non si è accorta di niente. Saranno i magistratia ...(...) Senza dover andare per forza a miglia di distanza in mete bellissime, ma alle quali non abbiamo tanto da invidiare. Ma manca il contorno. Perché se andiamo in Trentino o in Svizzera, abbiamo la ...L'Italia supera virtualmente gli 11 milioni di vaccinati con almeno una dose, oltre un sesto della popolazione, e i 4,5 milioni anche con richiamo, ma la macchina delle Regioni inizia a ...