OPA Creval | adesioni al 22 | 6% a un giorno dalla fine

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 20 aprile 2021, sono state presentate 3.657.778 richieste di, che portano complessivamente a 15.488.834 le richieste di, pari al 22,64% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 30 marzo 2021, terminerà domani, 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Il prezzo dell’OPA è stato ritoccato fino a 12,5 euro qualora l’offerta raccolga più del 90% delle, mentre in caso contrario il valore rivisto è di 12,2 euro rispetto ai 10,5 euro iniziali. Stamattina Credit Agricole Italia ha ribadito che ...

... nell'che ci conclude domani e che a ieri ha visto scarse adesioni. Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo il prezzo offerto da Credit Agricole 'incorpora pienamente il valore disu base ...Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta. Il prezzo dell'è stato ritoccato ...Piazza Affari corregge vistosamente quest'oggi, con l'indice Ftse Mib impostato per registrare la peggiore seduta dallo scorso 21 dicembre (-2,57%), in un contesto delle altre borse continentali in ri ...Il Cda del Creval, “pur ribadendo che l’integrazione con il gruppo Credit Agricole Italia possa generare benefici per gli stakeholder coinvolti, rileva che l’aumento dell’opa a 12,2 euro “non riconosc ...