On air il nuovo spot di WindTre Business

ROMA – È on air in Tv e sui canali digitali il nuovo spot di WindTre Business, che pone il brand al fianco delle persone e delle aziende nelle sfide lavorative del presente, grazie alla velocità, affidabilità e capillarità della 'Top Quality Network' e alle soluzioni tecnologiche evolute pensate per essere sempre 'più vicine' alle imprese italiane. Lo spot racconta la storia di tre aziende di diverse dimensioni che hanno scelto WindTre Business per connettersi ai nuovi modi di lavorare e migliorare la propria attività: la tecnologia FWA e le più avanzate soluzioni integrate fibra-mobile abilitano e collegano i loro Business. Protagonista la rete WindTre, capace di creare una 'grande connessione' che parte dalle zone rurali del Paese e ...

