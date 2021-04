Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il CIO boccia per la seconda volta la pista di bob e skeleton (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal “Corriere delle Alpi“, la Commissione di coordinamento del CIO, in merito alla legacy della pista che dovrebbe ospitare le gare di bob, skeleton e slittino delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, avrebbe respinto tutte le proposte alternative avanzate dal Comitato Organizzatore. In una nota diffusa dal CIO, infatti, si legge che la Commissione avrebbe “preso atto che i piani finali non si limitano ad un investimento sulla pista per i Giochi Olimpici e Paralimpici, ma fanno parte di un progetto più ampio di parco divertimenti completamente estraneo ai Giochi“, e per questo motivo avrebbe rigettato le proposte avanzate. Il quotidiano, inoltre riporta le recenti dichiarazioni del Governatore del Veneto, Luca Zaia: “A tutti gli ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal “Corriere delle Alpi“, la Commissione di coordinamento del CIO, in merito alla legacy dellache dovrebbe ospitare le gare di bob,e slittino delleInvernali di, avrebbe respinto tutte le proposte alternative avanzate dal Comitato Organizzatore. In una nota diffusa dal CIO, infatti, si legge che la Commissione avrebbe “preso atto che i piani finali non si limitano ad un investimento sullaper i Giochi Olimpici e Paralimpici, ma fanno parte di un progetto più ampio di parco divertimenti completamente estraneo ai Giochi“, e per questo motivo avrebbe rigettato le proposte avanzate. Il quotidiano, inoltre riporta le recenti dichiarazioni del Governatore del Veneto, Luca Zaia: “A tutti gli ...

