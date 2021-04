Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Playoff Eurolega (Di martedì 20 aprile 2021) L’Olimpia Milano scenderà in campo oggi alle 20.30, contro il Bayern Monaco, per gara 1 dei Playoff di Eurolega. Le due squadra si sono qualificate per la post season praticamente con lo stesso record, ma i meneghini si sono aggiudicati il seed migliore poiché hanno vinto ambedue gli scontri diretti. La prima sfida, in regular season, tra le due compagini, ha visto l’Olimpia imporsi dopo un incontro assai combattuto, mentre nella seconda i ragazzi di coach Messina hanno rifilato un blowout ai bavaresi. L’Olimpia Milano, dati i precedenti, parte leggermente favorita, ma si prospetta una serie assai combattuta. Il Bayern, infatti, può contare su grandi giocatori come Wade Baldwin IV, ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) L’scenderà in campoalle 20.30, contro il, per1 deidi. Le due squadra si sono qualificate per la post season praticamente con lo stesso record, ma i meneghini si sono aggiudicati il seed migliore poiché hanno vinto ambedue gli scontri diretti. La prima sfida, in regular season, tra le due compagini, ha visto l’imporsi dopo un incontro assai combattuto, mentre nella seconda i ragazzi di coach Messina hanno rifilato un blowout ai bavaresi. L’, dati i precedenti, parte leggermente favorita, ma si prospetta una serie assai combattuta. Il, infatti, può contare su grandi giocatori come Wade Baldwin IV, ...

