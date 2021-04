Oggi è un altro giorno, Red Canzian: “Mai più reunion dei Pooh. È finita” (Di martedì 20 aprile 2021) “A volte mi sveglio al mattino e penso che tutto quello che è successo il 6 novembre non sia mai successo. Non riesco ad immaginare che non c’è, abbiamo fatto un miliardo di cose insieme. La nostra vita, per più di 40 anni, l’abbiamo condivisa tra un battere e un levare”. Le parole, commoventi, sono di Red Canzian che è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su RaiUno. “Un dolore inspiegabile”, che Red ci tiene a dire è straziante per la moglie, Tiziana Giardoni. Canzian ha poi categoricamente escluso ogni qualsiasi forma di reunion: “Finché c’era Stefano poteva avere un senso tornare a suonare insieme, ma ora che non c’è Stefano non ha più senso. È finita, ma soprattutto per una forma di rispetto e di lealtà di un progetto costruito e cresciuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “A volte mi sveglio al mattino e penso che tutto quello che è successo il 6 novembre non sia mai successo. Non riesco ad immaginare che non c’è, abbiamo fatto un miliardo di cose insieme. La nostra vita, per più di 40 anni, l’abbiamo condivisa tra un battere e un levare”. Le parole, commoventi, sono di Redche è stato ospite di Serena Bortone aè un, su RaiUno. “Un dolore inspiegabile”, che Red ci tiene a dire è straziante per la moglie, Tiziana Giardoni.ha poi categoricamente escluso ogni qualsiasi forma di: “Finché c’era Stefano poteva avere un senso tornare a suonare insieme, ma ora che non c’è Stefano non ha più senso. È, ma soprattutto per una forma di rispetto e di lealtà di un progetto costruito e cresciuto ...

Advertising

ZZiliani : Questo è un altro poveraccio che ieri non aveva i soldi per comprare #Hauge e oggi non vede l’ora di fare bisboccia… - Radio3tweet : Il radiotelescopio più grande del Mondo, la #SuperLega, la prima donna giornalista d'Italia, la fotografa dell'Otto… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - pietro30199674 : RT @DavideRosato2: Autogoal dell'insetto di Genova Beppe Grillo: nel 2013 vomitava offese contro chiunque fosse indagato. Oggi che è indaga… - BarbaCarmela : RT @gaia79921531: Una mamma ,una grande donna , ma sopratutto una PERSONA ... È inaccettabile vedere in tv ancora oggi nel 2021 queste scen… -