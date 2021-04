Oggi, dopo il parere dell’Ema, potrebbe ripartire il vaccino J&J (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi è il giorno in cui il Prac (Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza) dell’Ema si pronuncerà sulla sicurezza del vaccino contro il Covid di Johnson & Johnson, dopo lo stop dello scorso 13 aprile deciso negli Stati Uniti. Quel giorno, proprio in concomitanza con l’arrivo all’hub di Pratica di Mare delle prime 184 mila dosi per l’Italia, a seguito di 6 casi di trombosi registrati negli Stati Uniti su 6,8 milioni di dosi somministrate, Centers for sisease control (Cdc) e Food and drug administration (Fda) sospendevano il vaccino in via precauzionale per far luce sul possibile nesso causale. A poche ore di distanza, la stessa azienda annunciava la decisione di rinviare il lancio del vaccino in Europa. Cosa accadrà? L’auspicio è quello di avere un semaforo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021)è il giorno in cui il Prac (Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza)si pronuncerà sulla sicurezza delcontro il Covid di Johnson & Johnson,lo stop dello scorso 13 aprile deciso negli Stati Uniti. Quel giorno, proprio in concomitanza con l’arrivo all’hub di Pratica di Mare delle prime 184 mila dosi per l’Italia, a seguito di 6 casi di trombosi registrati negli Stati Uniti su 6,8 milioni di dosi somministrate, Centers for sisease control (Cdc) e Food and drug administration (Fda) sospendevano ilin via precauzionale per far luce sul possibile nesso causale. A poche ore di distanza, la stessa azienda annunciava la decisione di rinviare il lancio delin Europa. Cosa accadrà? L’auspicio è quello di avere un semaforo ...

