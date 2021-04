"O lei o io". Valentina Persia umilia Fariba Tehrani, insulti in diretta: Isola, situazione fuori controllo (Di martedì 20 aprile 2021) Inviperita. Nemmeno la mano vuole dare e all'Isola dei famosi scoppia un caso. Valentina Persia e Fariba Tehrani ai ferri corti. Scontro totale. Al centro della discussione finisce Miryea Stabile, a cui raccontano di alcune critiche offensive nei suoi confronti. Miryea affronta il problema e i presunti colpevoli. Una di questi è Francesca Lodo. "Mi hanno detto che alcuni di voi mi avete dato della stupida e ci soffro moltissimo. Mi hanno detto Beatrice e Fariba che lo avete detto tu, Valentina, Gilles e Andrea", dice in lacrime. La Lodo smentisce. chiedendo chi fosse stato a dirle tutto. Miryea ha allora e racconta che questo chiacchiericcio sarebbe stato riportato da Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti. Così, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Inviperita. Nemmeno la mano vuole dare e all'dei famosi scoppia un caso.ai ferri corti. Scontro totale. Al centro della discussione finisce Miryea Stabile, a cui raccontano di alcune critiche offensive nei suoi confronti. Miryea affronta il problema e i presunti colpevoli. Una di questi è Francesca Lodo. "Mi hanno detto che alcuni di voi mi avete dato della stupida e ci soffro moltissimo. Mi hanno detto Beatrice eche lo avete detto tu,, Gilles e Andrea", dice in lacrime. La Lodo smentisce. chiedendo chi fosse stato a dirle tutto. Miryea ha allora e racconta che questo chiacchiericcio sarebbe stato riportato dae Beatrice Marchetti. Così, la ...

Advertising

Scarlett9413 : RT @indecisissimo: paul fa il gesto di pulirsi il lato b con la foto di fariba, gilles la insulta per il fisico, valentina per le sue origi… - misentoestanca : RT @indecisissimo: paul fa il gesto di pulirsi il lato b con la foto di fariba, gilles la insulta per il fisico, valentina per le sue origi… - rokifi17 : RT @indecisissimo: paul fa il gesto di pulirsi il lato b con la foto di fariba, gilles la insulta per il fisico, valentina per le sue origi… - salemilandia : RT @indecisissimo: paul fa il gesto di pulirsi il lato b con la foto di fariba, gilles la insulta per il fisico, valentina per le sue origi… - GiulyPier1 : RT @indecisissimo: paul fa il gesto di pulirsi il lato b con la foto di fariba, gilles la insulta per il fisico, valentina per le sue origi… -