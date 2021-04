Nuovo stadio, la sinistra chiedo lo stop al progetto dopo l’adesione di Inter e Milan alla Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Chiesto lo stop al Nuovo stadio di Inter e Milan Prime possibili ripercussioni su Inter e Milan dopo l’adesione, come soci fondatori alla Superlega. Secondo quanto riportato da Libero, infatti, la sinistra, facente parte del gruppo di maggioranza al Comune di Milano avrebbe chiesto lo stop all’iter per la realizzazione del Nuovo stadio delle due società. “Un bel pezzo della sinistra che sostiene la giunta guidata dal sindaco, Beppe Sala, ha deciso di approfittare della circostanza per provare a stoppare l’operazione San Siro. dopo l’adesione ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Chiesto loaldiPrime possibili ripercussioni su, come soci fondatori. Secondo quanto riportato da Libero, infatti, la, facente parte del gruppo di maggioranza al Comune dio avrebbe chiesto loall’iter per la realizzazione deldelle due società. “Un bel pezzo dellache sostiene la giunta guidata dal sindaco, Beppe Sala, ha deciso di approfittare della circostanza per provare apare l’operazione San Siro....

AlbanBusulla : Quelli che parlano male della Super League saranno gli stessi che chiederanno lavoro al nuovo stadio dell'Inter cos… - squeeze9 : Le diagonali di Hysaj saranno visibili anche in Germania o solo in Inghilterra e Spagna? Benzema sta giocando molto… - ptvtelenostra : Sabato il giorno decisivo per il nuovo stadio #Avellino #LegaPro #SerieC - direilmotivo : @EnricoDon3 URLO è favorevole alla Superlega, perché il nuovo Stadio di Milano (o zona vicino) che riguarda anche a… - THE_DOCTOR_89 : @matteopinci gran parte del debito dovuto alla costruzione del nuovo stadio e dalle perdite del covid -