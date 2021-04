Nuovo decreto | spostamenti tra regioni con carta verde e zone gialle confermate | la bozza

(Di martedì 20 aprile 2021) Ilsarà in vigore dal 26 aprile. Dovrebbe essere ripristinata la zona gialla. Le regole per glidal 1 maggio al 15 giugno: dovrebbe rimanere la norma che consente una sola visita al giorno a parenti e amici. Lo spostamento è però vietato in zona rossa. Riaprono i centri commerciali nel fine settimana

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Il programma per riaprire, ossia il, però, che già domani, mercoledì 21 aprile, potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri è in buona parte definito. Resta il coprifuoco dalle 22 alle ...Il funzionamento della principale novità presente nella bozza delè regolamentato dall'articolo 10 del provvedimento che nelle prossime ore sarà discusso in consiglio dei ministri. Come ...Aumenta il numero di beneficiari che potranno richiedere il sostegno previsto dal Decreto Ristori perchè vi potranno accedere anche coloro che dimostreranno perdite dopo il 30 novembre ...200 tonnellate di rifiuti al giorno da Latina e Frosinone a Viterbo. Ambiente - Lo ha deciso il presidente della regione Lazio Zingaretti con una nuova ordinanza - A partire da domani fino al 30 giugn ...