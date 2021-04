Nuovo decreto | oggi si decide Slitta il pass vaccinale | battaglia sul coprifuoco

(Di martedì 20 aprile 2021) Giornata decisiva sulla strada delle riaperture . Alle 17 il Cts si riunisce per vagliare iltra regioni di colore diverso e i protocolli in vista della ripartenza. Il parere degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

... sull'onda dei provvedimenti messi in atto dal precedente Governo di Giuseppe Conte, anche il... commi 1 e 2, del- legge del 22 marzo 2021, numero 41, il riconoscimento delle tre ...Prima la riunione del Comitato Tecnico Scientifico (oggi alle 17) , poi il confronto tra Governo e Regioni e infine entro giovedì il CdM che dovrà approvare ilper le riaperture dal 26 luglio: tra pass spostamenti, rientro a scuola e riapertura delle attività, i nodi della "road map" lanciata dal Premier Draghi la scorsa settimana sembrano ...Requisiti, cumulabilità e istruzioni per le nuove domande delle indennità INPS 2400 euro ai precari (decreto Sostegni 2021)) Scadenza 31 maggio ma la piattaforma non è pronta ...Così, sull’onda dei provvedimenti messi in atto dal precedente Governo di Giuseppe Conte, anche il nuovo Presidente del Consiglio italiano ... Infatti, secondo quanto stabilito all’interno del recente ...