Nuovo Decreto Draghi | zone gialle e pass verde Da giugno ok a pranzo nei ristoranti al chiuso

Advertising

repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Corriere : ?? Oggi il parere del Cts, approvazione entro venerdì: ecco cosa prevede il nuovo decreto - Corriere : ?? Pass per spostarsi tra le regioni arancioni e rosse, orario del coprifuoco, ripresa dello sport: è su questi temi… - maxoratio : Nuovo decreto di Draghi sulle riaperture: dal 26 aprile tornano le regioni gialle, pass per spostarsi, Dad fino al… - vitalbaa : Nel nuovo decreto-legge si passa dai Dpcm alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, strumento ulteriore, che è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto

... la nota Doccia gelata per il campionato di Serie A di calcio: nella bozza dellegge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio, anche se l'ufficio sport ...Doccia fredda per il campionato di Serie A di calcio e di A di basket: nella bozza dellegge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio, anche se l'ufficio sport e la sottosegretaria Vezzali sperano ancora di poter bloccare il rinvio. La ...We may place these for analysis of our visitor data, to improve our website, show personalised content and to give you a great website experience. For more information about the cookies we use open th ...Riaperture, verso Cdm domani su nuovo decreto. Riaperture, coprifuoco, rientro a scuola. Zaia chiede l'ok ai test fai da te per screening scuole. Spostare il coprifuoco in Italia un'ora più avanti, ci ...