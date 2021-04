Nuovo decreto Draghi | bozza | zone gialle Spostamenti tra regioni | arriva il pass

(Di martedì 20 aprile 2021) Nelladellegge Covid, atteso in Cdm domani, dovrebbero tornare le, ela novità della "certificazione verde" per glitra le. Nel documento, ...

Advertising

repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Corriere : ?? Oggi il parere del Cts, approvazione entro venerdì: ecco cosa prevede il nuovo decreto - Corriere : ?? Pass per spostarsi tra le regioni arancioni e rosse, orario del coprifuoco, ripresa dello sport: è su questi temi… - Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Nuovo decreto anti-Covid. Tutti i dettagli e la bozza integrale - daju29ro : RT @Bea_Mary84: Le bozze del nuovo decreto parlano di 1000 spettatori allo stadio dal 1 Maggio ?? Ma la mia parte preferita sono i 4 metri o… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Le novità nella bozza delcon misure anti covid in vista delle riaperture del 26 aprile. Ristoranti, palestre, piscine, cinema, sport: cosa cambiacovid in vista delle riaperture del 26 aprile: ...Il parere degli esperti è stato fondamentale per definire le misure delanti Covid che entrerà in vigore dal 26 aprile con , oltre al ritorno della zona gialla rafforzata , una sorta di ...Nelle zone rosse la presenza degli studenti dovrà essere almeno del 50%. La Calabria esprime dubbi sulle soglie minime di frequenza prevista dal decreto che domani dovrebbe approdare in Cdm (ASCOLTA L ...L’obiettivo del governo è quello di arrivare quanto prima ad una presenza al 100% dei nostri ragazzi a scuola, per quanto riguarda ogni ordine e grado”. Così il ministro Mariastella Gelmini alla riuni ...