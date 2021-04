Nuovo Decreto Covid: pubblico negli stadi dal 1° giugno (Di martedì 20 aprile 2021) Prende corpo il Nuovo Decreto legge anti Coronavirus , in vigore dal prossimo 26 aprile, nella cui bozza è previsto anche un parziale ritorno del pubblico per gli eventi sportivi. Dalla prossima ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) Prende corpo illegge anti Coronavirus , in vigore dal prossimo 26 aprile, nella cui bozza è previsto anche un parziale ritorno delper gli eventi sportivi. Dalla prossima ...

Advertising

repubblica : Nuovo decreto di Draghi sulle riaperture: dal 26 aprile tornano le regioni gialle, pass per spostarsi, Dad fino al… - repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Corriere : ?? Oggi il parere del Cts, approvazione entro venerdì: ecco cosa prevede il nuovo decreto - AA311922 : RT @Libero_official: La bozza del #dlcovid mette d'accordo le Regioni e il Cts: attesa la discussione in #Cdm, secondo #Mentana il premier… - Lorenz82912589 : RT @Libero_official: La bozza del #dlcovid mette d'accordo le Regioni e il Cts: attesa la discussione in #Cdm, secondo #Mentana il premier… -