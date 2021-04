Nuovo decreto, coprifuoco alle 23: dall'1 giugno ristoranti anche al chiuso in zona gialla e ok palestre. Piscine all'aperto dal 15 maggio. Spostamenti con green pass. (Di martedì 20 aprile 2021) Nuovo decreto anti-covid. Stato, Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi) sono riunite per approntare le nuove misure. Oltre ai rappresentanti degli Enti locali partecipano in videoconferenza i... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 aprile 2021)anti-covid. Stato, Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi) sono riunite per approntare le nuove misure. Oltre ai rappresentanti degli Enti locali partecipano in videoconferenza i...

Advertising

repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Corriere : ?? Pass per spostarsi tra le regioni arancioni e rosse, orario del coprifuoco, ripresa dello sport: è su questi temi… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - angheran70 : RT @Libero_official: 11 Regioni dovrebbero passare in #zonagialla dal 26 aprile, me tre restano in #lockdown. Intanto il governo è al lavor… - Eugenia_Caruso : RT @ultimenotizie: Riaprono dal prossimo 26 aprile anche cinema e teatri ma al 50 per cento della capienza, fino a 1.000 spettatori all'ape… -