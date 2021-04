Nuova offerta Tim Cross, giga minuti e sms illimitati a 9.99 euro (Di martedì 20 aprile 2021) La Nuova offerta Tim Cross per sbaragliare la concorrenza, ecco prezzi e tariffe: a 9.99 euro al mese tutto illimitato Sono già partite le offerte xTE TIM Cross L. A 9,99 euro al mese Tim mette a disposizione giga, minuti ed SMS illimitati. Il sito Tim ha già pubblicato una pagina online dedicata all’offerta per tutti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 20 aprile 2021) LaTimper sbaragliare la concorrenza, ecco prezzi e tariffe: a 9.99al mese tutto illimitato Sono già partite le offerte xTE TIML. A 9,99al mese Tim mette a disposizioneed SMS. Il sito Tim ha già pubblicato una pagina online dedicata all’per tutti L'articolo proviene da Consumatore.com.

