Nuoto | Europei di fondo Budapest 2021 | 13 azzurri convocati | ci sono Paltrinieri e Bruni

(Di martedì 20 aprile 2021)13 gli atletiper i campionatididi, in programma al Lupa Lake, a, dal 12 al 16 maggio prossimi. Tra ic’è anche Gregorio. Di seguito l’elenco completo: Gregorio(Fiamme Oro / Copper) 5 e 10 Km, Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli) 10 Km, Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli) 10 Km, Dario Verani (Esercito / Team Livorno) 5 Km, Marcello Guidi 5 Km (Fiamme Oro / RN Cagliari), Matteo Furlan (Marina Militare / Team Veneto) 25 Km, Simone Ruffini (Fiamme Oro / CC Aniene) 25 Km, Alessio Occhipinti (Fiamme Oro / CC Aniene) 25 Km; Rachele(Fiamme Oro / Aurelia) 5 e 10 ...

FIN - Federazione Italiana Nuoto

... il record italiano nei 400 stile, glidi Funchal all'orizzonte e le Olimpiadi di Tokyo a ... A portare nell'Olimpo dei migliori il comitato regionale della federazione italiana di...... e a maggio in occasione dei campionatidi Ivrea, proveremo a qualificare la quarta barca (... U) - Tiro con l'Arco (2 carte olimpiche: 1 u e 1 d) -di fondo (3 pass individuali: Gregorio ...Si era in attesa dell'ufficialità ed è puntualmente arrivata: Gregorio Paltrinieri guiderà la Nazionale italiana di nuoto di fondo nelle acque libere di Budapest (Ungheria), sede degli Europei che coi ...