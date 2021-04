Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia agli Europei 2021. Gregorio Paltrinieri stella della squadra delle acque libere (Di martedì 20 aprile 2021) Si era in attesa dell’ufficialità ed è puntualmente arrivata: Gregorio Paltrinieri guiderà la Nazionale italiana di Nuoto di fondo nelle acque libere di Budapest (Ungheria), sede degli Europei che coinvolgerà anche altre specialità “acquatiche” come il Nuoto in piscina. Pertanto, Greg ha confermato quello che già aveva annunciato a Riccione nel corso degli Assoluti primaverili e prenderà parte sia alla competizione di fondo che a quella in vasca, rispettivamente previste dal 12 al 16 maggio e dal 17 a 23 del mese citato. Un bel tour de force per il campione carpigiano che, stando alle indicazioni della vigilia, nuoterà nella 5 e nella 10 km e anche nel Team event (4x1250m). L’ELENCO DEI ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Si era in attesa dell’ufficialità ed è puntualmente arrivata:guiderà la Nazionale italiana didinelledi Budapest (Ungheria), sede degliche coinvolgerà anche altre specialità “acquatiche” come ilin piscina. Pertanto, Greg ha confermato quello che già aveva annunciato a Riccione nel corso degli Assoluti primaverili e prenderà parte sia alla competizione diche a quella in vasca, rispettivamente previste dal 12 al 16 maggio e dal 17 a 23 del mese citato. Un bel tour de force per il campione carpigiano che, stando alle indicazionivigilia, nuoterà nella 5 e nella 10 km e anche nel Team event (4x1250m). L’ELENCO DEI ...

