Nudes, tre storie senza filtri di revenge porn sulla pelle dei più giovani (Di martedì 20 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=qCa9MlUAY0Q Vittorio, appena maggiorenne, è un leader acclamato dai suoi compagni, quando viene chiamato in questura per dare la sua versione dei fatti su un filmino porno fatto circolare nel suo gruppo di amici. Il sogno della sedicenne Sofia, quello di aver conquistato il ragazzo che tanto agognava, si trasforma in incubo quando qualcuno riprende di nascosto un loro rapporto. Ada, 14 anni, ingenua e un po' goffa, si lascia tentare dalle app di incontri senza immaginare i pericoli che nascondono. Queste tre storie hanno due tratti in comune: parlano tutte degli effetti sconvolgenti e imprevedibili del revenge porn, la pratica di diffondere immagini esplicite senza il consenso dei diretti interessati e spesso con l'intento di provocargli un danno, e sono ...

