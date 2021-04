Novità Bonus 2400 euro per gli stagionali: slitta a fine maggio la data per presentare la domanda (Di martedì 20 aprile 2021) Era probabilmente inevitabile concedere una proroga visto che la scadenza originaria del 30 aprile, con la procedura di richiesta non ancora avviata, risultava davvero insostenibile. Parliamo naturalmente del Bonus stagionali previsto dal decreto Sostegno. Si tratta dell'una tantum da 2.400 euro che dovrebbe essere destinato ai lavoratori stagionali, ai lavoratori a tempo determinato o in regime di somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori incaricati delle vendite a domicilio e ai lavoratori dello spettacolo. Più tempo per gli interessati per presentare ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Era probabilmente inevitabile concedere una proroga visto che la scadenza originaria del 30 aprile, con la procedura di richiesta non ancora avviata, risultava davvero insostenibile. Parliamo naturalmente delprevisto dal decreto Sostegno. Si tratta dell'una tantum da 2.400che dovrebbe essere destinato ai lavoratori, ai lavoratori a tempo determinato o in regime di somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratorie in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori incaricati delle vendite a domicilio e ai lavoratori dello spettacolo. Più tempo per gli interessati per...

