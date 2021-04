Novena a Santa Caterina da Siena | patrona d’Italia – Primo giorno

(Di martedì 20 aprile 2021) Preghiamo con fiducia questa grandesenese, protettrice del nostro Paese, che interceda per tutti noi.Benincasa (, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), la più giovane di una famiglia molto numerosa 24 fratelli e sorelle, sente la chiamata a consacrarsi a Dio in giovane età. A sedici anni diventa terziaria domenicana. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

salvatoredim : RT @MorganilRamingo: 1°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - cattolicoromano : RT @MorganilRamingo: 1°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - nuccia20 : RT @MorganilRamingo: 1°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - MorganilRamingo : 1°giorno:Novena a Santa Caterina da Siena ?? - tuitecatolico : Novena de Santa Gianna Beretta Molla -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santa

Papaboys 3.0

DIVALERIA . Da lunedì 19 aprile ogni giorno alle ore 17,45 all'altare dedicato aValeria e alla suafamiglia, composta dai martiri Vitale (marito), Protaso e Gervaso (figli),...Alle ore 17.00 presso la Cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo a Ferentino si celebrerà laMessa, che questa volta vedrà la presenza del Comando della Polizia Municipale di Ferentino, la Banda Comunale di Ferentino, la Banda Giovanile di Ferentino e l'associazione per la legalità '...Il 23 aprile sarà conferita la cittadinanza onoraria al mar. Giuseppe Simone Coniglione La situazione pandemica non ferma i festeggiamenti nei confronti del Santo patrono, San Marco. A Torricella, cel ...Che questo Santo tanto devoto a Maria ci porti davanti al Suo cuore Immacolato e interceda per noi attraverso questa preghiera.