zazoomblog : Novena a San Luigi Maria Grignion de Montfort – Secondo giorno - #Novena #Luigi #Maria #Grignion - CiaoKarol : Novena a San Giorgio, grande protettore e martire! Oggi, 20 aprile 2021, è il 7° giorno: San Giorgio noi ti invochi… - OrnellaFelici : Oggi, 19 Aprile 2021, è il 6° giorno della Novena a San Giorgio per vincere i nostri spirituali nemici: Novena a Sa… - papaboys113 : Oggi, 19 Aprile 2021, è il 6° giorno della Novena a San Giorgio per vincere i nostri spirituali nemici… - lastelluccia1 : Novena a San Giorgio @RepettoTiziano @CIRENEI2 -

Da martedì 21 a mercoledì 29 aprile in tutte le "Piccole Case della Divina Provvidenza" presenti nel mondo si terrà la novena in preparazione alla solennità di San Giuseppe Benedetto Cottolengo che si festeggia il 30 aprile. Ogni giorno della novena alcuni membri della famiglia carismatica cottolenghina presenti in ... Che questo Santo tanto devoto a Maria ci porti davanti al Suo cuore Immacolato e interceda per noi attraverso questa preghiera.