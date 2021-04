Novantenne trovata morta in casa nel Foggiano, fermato un 29enne: l'avrebbe spinta dopo una lite per soldi (Di martedì 20 aprile 2021) E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata Felice Cassano di 29 anni accusato di aver ucciso Filomena D'Antino l'anziana di 90 anni trovata morta sabato pomeriggio in casa sua nel centro storico di San Marco la Catola Leggi su repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) E' stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata Felice Cassano di 29 anni accusato di aver ucciso Filomena D'Antino l'anziana di 90 annisabato pomeriggio insua nel centro storico di San Marco la Catola

