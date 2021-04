Non solo il Chelsea: anche il Manchester City verso il no alla Super League (Di martedì 20 aprile 2021) Non solo il Chelsea, anche il Manchester City valuta l’addio alla Super League. Le ultime indiscrezioni sul club inglese Il Manchester City sta valutando l’addio alla Super League dopo le numerose proteste da parte dei tifosi, appoggiate peraltro dalle dichiarazioni del tecnico Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal Sun, non solo il Chelsea. Da dodici si potrebbe passare così a dieci club fondatori. Salvo ulteriori colpi di scena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Nonilil Mstervaluta l’addio. Le ultime indiscrezioni sul club inglese Il Mstersta valutando l’addiodopo le numerose proteste da parte dei tifosi, appoggiate peraltro dalle dichiarazioni del tecnico Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal Sun, nonil. Da dodici si potrebbe passare così a dieci club fondatori. Salvo ulteriori colpi di scena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

thetrueshade : Quindi uno #stuprodigruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? E io scemo c… - CarloCalenda : Io non corro solo per diventare Sindaco ma per essere un Sindaco in grado di cambiare la città. E questo vuol dire… - marcodimaio : Da oggi @isabellaco è candidata a sindaco di #Bologna. Si candida a guidare il capoluogo della regione più dinamica… - DetectiveFurud0 : RT @planisferiale: il problema non è dopo quanto una donna denuncia un abuso, la questione del tempo è solo una giustifica in più per non a… - CusanoFilomena : RT @GianricoCarof: Solo una considerazione tecnica: se una persona viene ubriacata o drogata e poi indotta a partecipare a un atto sessual… -