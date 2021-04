Non si farà Florentino Perez | la frase rubata sulla Superlega | mister Real Madrid svela la farsa mondiale?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021)è uno dei padri dellache ha messo in subbuglio il mondo del calcio. Ospite negli studi di Chiringuito de Jugones, popolare trasmissione spagnola che va in onda nella notte, il numero uno delha ovviamente esaltato la creatura sua e degli altri undici club che hanno deciso di mettersi in proprio per una mera questione di soldi. Di conseguenza è immediatamente partita una guerra tra i dodici presidenti e la Uefa, che li ha minacciati di escluderli da tutte le competizioni, anche da quelle ancora in corso in questa stagione. “Vogliamo partire il prima possibile con la, ma non ci sarà nessuno strappo”, ha dichiarato, che però poi si è lasciato scappare alcune frasi che potrebbero ...