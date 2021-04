Non ha esperienze di governo, ma l'ex campionessa di trampolino punto decisa al dopo-Merkel: Io sono il cambiamento (Di martedì 20 aprile 2021) Dura, talentuosa e molto ambiziosa, la leader Verde che vuole prendere il posto della cancelliera Angela Merkel e guidare la Germania, è considerata l’anima pragmatica del partito che fu di Joschka Fischer. Lo dice lei stessa con molta convinzione: «Io sono il cambiamento, gli altri lo status quo». E così, la politologa quarantenne lancia la sua corsa per la cancelleria alle elezioni del prossimo 26 settembre. Leggi anche › Chi è Annegret Kramp-Karrenbauer, la nuova presidente della CDU tedesca erede della Merkel › Angela Merkel, quando la chiamavano “ragazzina”… Annalena Baerbock l’anima pragmatica dei Verdi che vuole ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Dura, talentuosa e molto ambiziosa, la leader Verde che vuole prendere il posto della cancelliera Angelae guidare la Germania, è considerata l’anima pragmatica del partito che fu di Joschka Fischer. Lo dice lei stessa con molta convinzione: «Ioil, gli altri lo status quo». E così, la politologa quarantenne lancia la sua corsa per la cancelleria alle elezioni del prossimo 26 settembre. Leggi anche › Chi è Annegret Kramp-Karrenbauer, la nuova presidente della CDU tedesca erede della› Angela, quando la chiamavano “ragazzina”… Annalena Baerbock l’anima pragmatica dei Verdi che vuole ...

