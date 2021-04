Non c’è traccia del video sul National Rape Day del 24 aprile tanto contestato su TikTok (Di martedì 20 aprile 2021) Le migliaia di video visti milioni di volte su TikTok in merito al 24 aprile connotato come il National Rape Day hanno un’origine precisa: ci sarebbe un gruppo di uomini che, su TikTok, avrebbe indicato lquella data come la Giornata Nazionale dello Stupro o National Sexual Assault Day. Su TikTok ci sono moltissimi video di persone che commentano la questione, da TikTokers più o meno famosi a poliziotti, e i contenuti hashtag relativi stanno collezionando milioni di visualizzazioni: #april24 (49,5 milioni di visualizzazioni), #april24th (4,6 milioni di visualizzazioni), #april24th2021 (5,2 milioni di visualizzazioni). Sono anti anche una serie di contro-hashtag come ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 aprile 2021) Le migliaia divisti milioni di volte suin merito al 24connotato come ilDay hanno un’origine precisa: ci sarebbe un gruppo di uomini che, su, avrebbe indicato lquella data come la Giornata Nazionale dello Stupro oSexual Assault Day. Suci sono moltissimidi persone che commentano la questione, daers più o meno famosi a poliziotti, e i contenuti hashtag relativi stanno collezionando milioni di visualizzazioni: #april24 (49,5 milioni di visualizzazioni), #april24th (4,6 milioni di visualizzazioni), #april24th2021 (5,2 milioni di visualizzazioni). Sono anti anche una serie di contro-hashtag come ...

