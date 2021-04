“Non c’è nulla da fare!”. Ilary Blasi, la notizia è appena arrivata: il pubblico senza parole (Di martedì 20 aprile 2021) Niente da fare per Ilary Blasi, la sua Isola non riesce a decollare come dovrebbe. Tutta colpa di una sfida all’ultimo telespettatore che la Rai non intende perdere. E per anche per la serata di lunedì 19 aprile 2021, e seppur gli ascolti tv hanno registrato una lieve crescita per L’Isola dei Famosi 2021, la sfida è comunque stata vinta da Viale Mazzini. Secondo i numeri di Davide Maggio, ieri sera Ilary Blasi ha ottenuto il 17,5% di share e solo 3.001.000 spettatori, in una puntata molto fiacca di contenuti. Giovedì scorso, invece, aveva ottenuto il primo record negativo in share e pubblico: 17,1% e 2.942.000. A stravincere invece è stata La Fuggitiva su Rai1. Ma guardiamo i numeri: la fiction con Vittoria Puccini ha appassionato 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Non male neanche su Rai2 “Tutte le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Niente da fare per, la sua Isola non riesce a decollare come dovrebbe. Tutta colpa di una sfida all’ultimo telespettatore che la Rai non intende perdere. E per anche per la serata di lunedì 19 aprile 2021, e seppur gli ascolti tv hanno registrato una lieve crescita per L’Isola dei Famosi 2021, la sfida è comunque stata vinta da Viale Mazzini. Secondo i numeri di Davide Maggio, ieri seraha ottenuto il 17,5% di share e solo 3.001.000 spettatori, in una puntata molto fiacca di contenuti. Giovedì scorso, invece, aveva ottenuto il primo record negativo in share e: 17,1% e 2.942.000. A stravincere invece è stata La Fuggitiva su Rai1. Ma guardiamo i numeri: la fiction con Vittoria Puccini ha appassionato 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Non male neanche su Rai2 “Tutte le ...

