Netflix delude | meno di 4 milioni di nuovi abbonati nel primo trimestre 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Il re dello streaming frena dopo le forti accelerazioni dell’anno scorso. Il titolo scivola. Ma quest’anno spenderà oltre 17 mliardi in content

Il re dello streaming frena la crescita dopo le forti accelerazioni dell'anno scorso. Il titolo scivola. Netflix delude le attese nell'ultimo trimestre: l'aumento degli abbonati ha frenato il passo più del previsto, dopo il balzo messo a segno nell'anno della pandemia. Nei primi tre mesi del 2021 gli utenti sono aumentati di meno di 4 milioni.