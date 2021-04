Netflix annuncia il musical su un membro della Royal Family (Di martedì 20 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ad ottobre arriverà un musical su Netflix che già sta tenendo banco in diversi Paesi e che potrebbe infastidire la Monarchia inglese. Dopo la Megxit e l’intervista di Meghan Markle e il Principe Harry ad Oprah Winfrey, la famiglia reale britannica non ha un minuto di riposo. Ma questa volta i membri della Royal Family Leggi su youmovies (Di martedì 20 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ad ottobre arriverà unsuche già sta tenendo banco in diversi Paesi e che potrebbe infastidire la Monarchia inglese. Dopo la Megxit e l’intervista di Meghan Markle e il Principe Harry ad Oprah Winfrey, la famiglia reale britannica non ha un minuto di riposo. Ma questa volta i membri

Advertising

AristocraticaNe : #Netflix annuncia la terza e la quarta stagione di 'Bridgerton' - GundamUniverse : Netflix Japan annuncia l'arrivo sul Portale Streaming di Yamato 2202. Sequel immediato di Yamato 2199 in cui l'Impe… - MaitetxuVdJ : RT @GQitalia: Il colosso #streaming rilancia la collaborazione per «effetto Casa di Carta» e annuncia sette produzioni originali spagnole t… - GQitalia : Il colosso #streaming rilancia la collaborazione per «effetto Casa di Carta» e annuncia sette produzioni originali… - badtasteit : #GinnyAndGeorgia: #Netflix annuncia il rinnovo della serie per una seconda stagione -