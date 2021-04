Nella giungla dei trasporti. Siamo sicuri di poter riaprire così? (Di martedì 20 aprile 2021) “Direzione Laurentina. Prossimo treno tra nove minuti”, annuncia la voce dagli altoparlanti mentre una folla attende sulla banchina il passaggio della metro. C’è chi guarda l’orologio, sono le 8.20: “così faccio tardi in ufficio”. Chi sbuffa spazientito, chi ha l’aria rassegnata: “Tanto ogni mattina è così”. Chi è in ansia: “Il Covid è qui dentro, non nei ristoranti”. C’è un po’ di tutto nel sottosuolo di Roma, dove la vita, malgrado la pandemia, non si è fermata. Le scene sembrano essere quelle di settembre scorso, quando il Governo diceva che bisognava porre rimedio ai mezzi pubblici sovraffollati e ora, a distanza di oltre sei mesi, poco o nulla è cambiato. Siamo Nella Capitale, con milioni di abitanti, ma l’allarme arriva da ogni parte d’Italia, dalle città più piccole e dai paesini mal collegati. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) “Direzione Laurentina. Prossimo treno tra nove minuti”, annuncia la voce dagli altoparlanti mentre una folla attende sulla banchina il passaggio della metro. C’è chi guarda l’orologio, sono le 8.20: “faccio tardi in ufficio”. Chi sbuffa spazientito, chi ha l’aria rassegnata: “Tanto ogni mattina è”. Chi è in ansia: “Il Covid è qui dentro, non nei ristoranti”. C’è un po’ di tutto nel sottosuolo di Roma, dove la vita, malgrado la pandemia, non si è fermata. Le scene sembrano essere quelle di settembre scorso, quando il Governo diceva che bisognava porre rimedio ai mezzi pubblici sovraffollati e ora, a distanza di oltre sei mesi, poco o nulla è cambiato.Capitale, con milioni di abitanti, ma l’allarme arriva da ogni parte d’Italia, dalle città più piccole e dai paesini mal collegati. ...

